Alexandros Zafirakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Zafirakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandros Zafirakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandros Zafirakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandros Zafirakis 14 Haziran 1996 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αλέξανδρος Ζαφειράκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandros Zafirakis Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini THE LEGION AGENCY yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Makedonikos Neapolis futbol takımında oynamaktadır. Makedonikos Neapolis takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexandros Zafirakis'nin Makedonikos Neapolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandros Zafirakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandros Zafirakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandros Zafirakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandros Zafirakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Apollon U20

1 Temmuz 2015 yılında AO Pefkis

11 Eylül 2017 yılında Acharnaikos

30 Ocak 2018 yılında Panegialios

1 Temmuz 2018 yılında Onisilos Sotira

1 Şubat 2019 yılında Aittitos Spaton

18 Ekim 2019 yılında AO Episkopi

22 Ocak 2020 yılında PASA Irodotos

2 Ekim 2020 yılında Agios Ierotheos

20 Ağustos 2021 yılında Pierikos

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

16 Ekim 2022 yılında PAO Rouf

23 Ocak 2023 yılında Makedonikos

Alexandros Zafirakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandros Zafirakis şuan Makedonikos Neapolis takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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