Alexios Kalogeropoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexios Kalogeropoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexios Kalogeropoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexios Kalogeropoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexios Kalogeropoulos 26 Temmuz 2004 tarihinde Andravida şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αλέξιος Καλογερόπουλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexios Kalogeropoulos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V_Agent yapmaktadır. Alexios Kalogeropoulos, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire B futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire B takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Alexios Kalogeropoulos'nin Olimpiakos Pire B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexios Kalogeropoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexios Kalogeropoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexios Kalogeropoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexios Kalogeropoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Eylül 2020 yılında Olympiakos U19

27 Mart 2021 yılında Olimpiakos

31 Ağustos 2021 yılında Olimpiakos B

Alexios Kalogeropoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexios Kalogeropoulos şuan Olimpiakos Pire B takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alexios Kalogeropoulos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dafni Andravidas (-2019)

Yunanistan U19 takımında 4 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U15 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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