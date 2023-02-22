Alexios Koutsias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexios Koutsias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexios Koutsias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexios Koutsias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexios Koutsias 28 Kasım 2002 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αλέξιος Κούτσιας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexios Koutsias Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexios Koutsias, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AO Episkopi Rethymnou futbol takımında oynamaktadır. AO Episkopi Rethymnou takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Alexios Koutsias'nin AO Episkopi Rethymnou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexios Koutsias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexios Koutsias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexios Koutsias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexios Koutsias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında PAO U19

6 Nisan 2021 yılında Panionios

1 Ekim 2021 yılında Panathinaikos B

23 Ağustos 2022 yılında AO Episkopi

Alexios Koutsias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexios Koutsias şuan AO Episkopi Rethymnou takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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