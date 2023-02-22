Alexios Nikolakopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexios Nikolakopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexios Nikolakopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexios Nikolakopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexios Nikolakopoulos 17 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αλέξιος Νικολακόπουλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexios Nikolakopoulos Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini THE LEGION AGENCY yapmaktadır. Alexios Nikolakopoulos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AO Egaleo futbol takımında oynamaktadır. AO Egaleo takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Alexios Nikolakopoulos'nin AO Egaleo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexios Nikolakopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexios Nikolakopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexios Nikolakopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexios Nikolakopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ocak 2018 yılında Asteras Tripoli

2 Temmuz 2018 yılında Eginiakos

30 Ekim 2018 yılında Asteras Tripoli

31 Ekim 2018 yılında Atromitos Piräus

9 Ocak 2019 yılında Paniliakos

13 Ağustos 2019 yılında Kitheronas

22 Eylül 2020 yılında Ethnikos Skoul.

31 Ocak 2022 yılında APS Zakynthos

18 Ağustos 2022 yılında AO Egaleo

Alexios Nikolakopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexios Nikolakopoulos şuan AO Egaleo takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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