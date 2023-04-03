Alexis Casadei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Casadei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Casadei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alexis Casadei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alexis Casadei 23 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alexis Casadei Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Racing Strasbourg U19 futbol takımında oynamaktadır. Racing Strasbourg U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Alexis Casadei'nin Racing Strasbourg U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alexis Casadei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alexis Casadei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alexis Casadei şuan Racing Strasbourg U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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