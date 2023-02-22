Alexis Golfinos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Golfinos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexis Golfinos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexis Golfinos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alexis Golfinos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Golfinos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexis Golfinos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Golfinos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Golfinos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexis Golfinos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexis Golfinos 24 Kasım 2004 tarihinde Patras şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αλέξης Γκολφίνος şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexis Golfinos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESA & GFM yapmaktadır. Alexis Golfinos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina B futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina B takımına 23 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alexis Golfinos'nin AEK Atina B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alexis Golfinos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexis Golfinos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexis Golfinos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexis Golfinos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağustos 2020 yılında AEK Athens U17

23 Temmuz 2021 yılında AEK Atina B

Alexis Golfinos kimdir

Alexis Golfinos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexis Golfinos şuan AEK Atina B takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

Alexis Golfinos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan U19 takımında 18 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U18 takımında 8 numaralı formasıyla 26 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alexis Golfinos nereli

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