Alexis Trouillet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Trouillet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Trouillet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexis Trouillet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexis Trouillet 23 Aralık 2000 tarihinde Saint-Priest-en-Jarez şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Fransa,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexis Trouillet Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Alexis Trouillet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Alexis Trouillet'nin Panathinaikos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Alexis Trouillet Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/a_trouillet27/

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Alexis Trouillet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexis Trouillet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alexis Trouillet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexis Trouillet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Rennes B

31 Ocak 2020 yılında OGC Nizza

30 Ağustos 2021 yılında AJ Auxerre

30 Haziran 2022 yılında OGC Nizza

15 Eylül 2022 yılında Panathinaikos

Alexis Trouillet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexis Trouillet şuan Panathinaikos Athen takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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