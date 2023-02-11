Alexis Vazquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Vazquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Vazquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexis Vazquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexis Vazquez 23 Eylül 1996 tarihinde Merlo şehrinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alexis Iván Vázquez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexis Vazquez Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexis Vazquez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nueva Chicago futbol takımında oynamaktadır. Nueva Chicago takımına 6 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Alexis Vazquez'nin Nueva Chicago ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexis Vazquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexis Vazquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexis Vazquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexis Vazquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında N. Chicago II

6 Ocak 2020 yılında Nueva Chicago

4 Şubat 2022 yılında Comunicaciones

31 Aralık 2023 yılında Nueva Chicago

Alexis Vazquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexis Vazquez şuan Nueva Chicago takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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