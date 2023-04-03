Alexis Vega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Vega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Vega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexis Vega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexis Vega 17 Şubat 2000 tarihinde Coronel Dorrego şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexis Vega Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexis Vega, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Estudiantes de La Plata II futbol takımında oynamaktadır. Club Estudiantes de La Plata II takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Alexis Vega'nin Club Estudiantes de La Plata II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexis Vega Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexis Vega isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexis Vega Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexis Vega futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Estudiantes II

4 Ağustos 2021 yılında Villa Dálmine

31 Aralık 2021 yılında Estudiantes II

Alexis Vega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexis Vega şuan Club Estudiantes de La Plata II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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