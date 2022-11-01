Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşayan Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'nın o sözlerine tepki: "Burcu yalan söylüyor"

Oyuncu Burcu Kıratlı'nın geçtiğimiz günlerde Sinan Akçıl ve Aleyna Kalaycıoğlu ilişkisi hakkında konuşmalarına Sinan Akçıl'dan tepki geldi.

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Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşayan Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'nın o sözlerine tepki: "Burcu yalan söylüyor" 1

Futbolcu Cengiz Ünder'den bir süre önce ayrılan Aleyna Kalaycıoğlu'nun şarkı çalışmaları için bir araya geldiği Sinan Akçıl ile aşk yaşadığı konuşuluyordu.

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Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşayan Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'nın o sözlerine tepki: "Burcu yalan söylüyor"
Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşayan Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'nın o sözlerine tepki: "Burcu yalan söylüyor"
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