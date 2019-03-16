Aleyna Tilki - 27 derece tatilde korkuttu

Aleyna Tilki, geçen ay ilginç bir yurtdışı seyahati planladı. Bir fotoğraf çekimi için Berlin’e giden şarkıcı, çekimlerin ardından önce Norveç’in başkenti Oslo’ya, ardından ülkeye bağlı takımada Svalbard’a gitti. Tilki, bir zamanlar kutup kaşiflerinin son durağı olan takımadada 3 gün geçirdi.

-27 DERECEDE TATİL

Ziyareti sırasında bölgeyi kar motoruyla keşfe de çıkan Aleyna Tilki, bir kaza atlattı, bindiği motor devrildi. Yardımına bölgede yaşayanlar koştu. Daha kuzeyinde yaşam olmadığı için “Avrupa medeniyetinin bittiği nokta” kabul edilen Svalbard’a tek başına giden Tilki, -27 derecede unutamayacağı bir tatil yaptı.