Aleyna Tilki - 27 derece tatilde korkuttu
Genç şarkıcı Aleyna Tilki bir fotoğraf çekimi için gittiği Berlin'den sonra Norveç Svalbard'a geçti. Burada 3 gün geçiren Tilki'nin bindiği motor devrilince yardımına bölgedeki insanlar koştu.
Aleyna Tilki, geçen ay ilginç bir yurtdışı seyahati planladı. Bir fotoğraf çekimi için Berlin’e giden şarkıcı, çekimlerin ardından önce Norveç’in başkenti Oslo’ya, ardından ülkeye bağlı takımada Svalbard’a gitti. Tilki, bir zamanlar kutup kaşiflerinin son durağı olan takımadada 3 gün geçirdi.
-27 DERECEDE TATİL
Ziyareti sırasında bölgeyi kar motoruyla keşfe de çıkan Aleyna Tilki, bir kaza atlattı, bindiği motor devrildi. Yardımına bölgede yaşayanlar koştu. Daha kuzeyinde yaşam olmadığı için “Avrupa medeniyetinin bittiği nokta” kabul edilen Svalbard’a tek başına giden Tilki, -27 derecede unutamayacağı bir tatil yaptı.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.