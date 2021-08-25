Aleyna Tilki kardeşi hakkında yapılan yorumlar karşısında çılgına döndü! "Gizli sapıksınız, sübyancısınız"

Geçtiğimiz günlerde çıkardığı "Sır" şarkısı ile müzik listelerine hızlı bir giriş yapan şarkıcı Aleyna Tilki yaptıkları ve paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine konu oluyor. Aleyna Tilki, 16 yaşındaki kardeşi Ayça Tilki hakkında yorumda bulunulan köşe yazısında "Bu kızımızdan da şöhreti esirgemeyelim" ifadelerinin kullanılmasına tepki gösterdi.

Ayça Tilki'nin popülerlik uğruna ailesi tarafından yönlendirildiği ve "Bu kızımızdan da şöhreti esirgemeyelim" sözlerinin kullanıldığı yazıyı görünce çılgına dönen Aleyna Tilki sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla isyan etti.

"SİZİN DERDİNİZ BİTMEZ"

Çileden çıkan genç şarkıcı, "Bana artık istediğiniz her yorumu yazabilirsiniz ama bazı gazetelerde kardeşim hakkında garip eleştiriler görüyorum. Ben 16 yaşımdayken beni kötü ruhunuza alet ettiniz sıra kardeşimde mi? Pislikler. Gizli sapıksınız, sübyancısınız siz. Sizin derdiniz bitmez. Bilmiyor muyuz?" ifadelerini kullandı.

"OMURGASIZ DEĞİLİM"

Ardından bir yazı daha paylaşan Tilki, "Belli ki çocukluğunda fena hırpalanmış, hıncını çocuktan çıkarıyor. Ben de hırpalandım ama size benzemeyi seçmedim!! Omurgasız değilim ben. İnandıklarımın her zaman arkasındayım” dedi.