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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in kızından eksik yanı yok! Paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti!

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme gelmeyi başardı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in kızından eksik yanı yok! Paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti!

Genç şarkıcı Aleyna Tilki kadar, yaşına rağmen genç görüntüsüyle beğeni toplayan annesi Havva Öztel de magazin gündeminin en çok konuştuğu isimlerden biri olmayı başarıyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Öztel, bu hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulunuyor.

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Öztel son olarak Instagram hesabının hikaye bölümünden kendi videosuna yaptığı yorum dikkat çekti. Öztel, Instagram'ın "Başka milletten olsan nasıl gözükürdün?" efekti kullanılarak hayranları tarafından paylaşılan videonun üzerine "Uuuu fena" notunu düşerek yayınladı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in kızından eksik yanı yok! Paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti!

HAVVA ÖZTEL KİMDİR?

 

1978 yılında dünyaya gelen Havva Öztel aslen Trabzonludur. Boşandığı eski eşi Mehmet Tilki ile evliliğinden Aleyna ve Ayça adında iki kız çocuğu vardır.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in kızından eksik yanı yok! Paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti!

 Aleyna Tilki ünlü olmadan önce bir okulda müdür yardımcılığı yaparken, kızının ünlü olmasıyla şu an kurucu olduğu ve işlettiği Hanımağa Kız Öğrenci Yurdu'nun sahibi oldu. 43 yaşındaki Öztel, kızının desteğiyle spor markası da kurdu. 

{TITLE_STRIP}Aleyna Tilki'nin annesi kimdir? Havva Öztel kimdir, nereli, kaç yaşında?

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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