Alfabetik Katalog ne demek, TDK'ya göre Alfabetik Katalog kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Alfabetik katalog ne demek? Alfabetik katalog TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi alfabetik katalog kelimesi. Peki alfabetik katalog ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre alfabetik katalog nedir, alfabetik katalog kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ALFABETİK KATALOG NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Alfabetik katalog kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre alfabetik katalog kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eserleri yazarların soy adlarına veya adlarına göre sıraya sokan katalog

