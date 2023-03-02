Alfie Bendle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfie Bendle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfie Bendle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alfie Bendle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alfie Bendle 27 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alfie Bendle Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Eastbourne Borough futbol takımında oynamaktadır. Eastbourne Borough takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alfie Bendle'nin Eastbourne Borough ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Alfie Bendle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alfie Bendle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
30 Ağustos 2021 yılında Corinthian-Cas
31 Mayıs 2022 yılında Wimbledon U18
1 Temmuz 2022 yılında AFC Wimbledon
20 Ocak 2023 yılında Eastbourne
31 Mayıs 2023 yılında AFC Wimbledon
Alfie Bendle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alfie Bendle şuan Eastbourne Borough takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.