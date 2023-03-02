Alfie Bendle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfie Bendle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Alfie Bendle kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alfie Bendle ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.