Alfie Cue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfie Cue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfie Cue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alfie Cue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alfie Cue 29 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alfie Cue Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cheshunt FC futbol takımında oynamaktadır. Cheshunt FC takımına - tarihinde katılmıştır. Alfie Cue'nin Cheshunt FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alfie Cue Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alfie Cue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alfie Cue şuan Cheshunt FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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