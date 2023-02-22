Alfie Lewis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfie Lewis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfie Lewis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alfie Lewis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alfie Lewis 28 Eylül 1999 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alfie Lewis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PIR yapmaktadır. Alfie Lewis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundalk FC futbol takımında oynamaktadır. Dundalk FC takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alfie Lewis'nin Dundalk FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Alfie Lewis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alfielewis8/

Alfie Lewis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alfie Lewis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alfie Lewis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alfie Lewis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında West Ham U18

1 Temmuz 2018 yılında West Ham U21

23 Şubat 2021 yılında St. Pat's

30 Haziran 2021 yılında West Ham U21

1 Temmuz 2021 yılında St. Pat's

5 Ocak 2022 yılında Plymouth Argyle

27 Temmuz 2022 yılında Dundalk FC

Alfie Lewis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alfie Lewis şuan Dundalk FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.