Alfie Matthews kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfie Matthews Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfie Matthews adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alfie Matthews Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alfie Matthews 30 Eylül 2001 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Alfie Jacob Matthews şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alfie Matthews Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RDF Football yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Braintree Town futbol takımında oynamaktadır. Braintree Town takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alfie Matthews'nin Braintree Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alfie Matthews Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alfie Matthews futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Arsenal U18
18 Eylül 2020 yılında Palace U21
1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz
18 Mart 2022 yılında Welling Utd.
1 Temmuz 2022 yılında Braintree
Alfie Matthews Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alfie Matthews şuan Braintree Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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