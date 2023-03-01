Alfie Mccalmont kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfie Mccalmont Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfie Mccalmont adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alfie Mccalmont Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alfie Mccalmont 25 Mart 2000 tarihinde Thirsk şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Alfie John McCalmont şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alfie Mccalmont Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alfie Mccalmont, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Carlisle United futbol takımında oynamaktadır. Carlisle United takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alfie Mccalmont'nin Carlisle United ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Alfie Mccalmont Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/alfiemccalmont4
http://www.instagram.com/alfiemccalmont4/
Alfie Mccalmont Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alfie Mccalmont futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Leeds U21
25 Eylül 2020 yılında Oldham Athletic
31 Mayıs 2021 yılında Leeds U21
2 Temmuz 2021 yılında FC Morecambe
31 Mayıs 2022 yılında Leeds U21
9 Ocak 2023 yılında Carlisle United
31 Mayıs 2023 yılında Leeds U21
Alfie Mccalmont Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alfie Mccalmont şuan Carlisle United takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.
Alfie Mccalmont Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Kuzey İrlanda takımında 21 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
Kuzey İrlanda U21 takımında 10 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.
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