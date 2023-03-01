Alfie Paxman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfie Paxman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfie Paxman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alfie Paxman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alfie Paxman 15 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alfie Paxman Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dover Athletic futbol takımında oynamaktadır. Dover Athletic takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alfie Paxman'nin Dover Athletic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alfie Paxman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alfie Paxman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Ramsgate
1 Temmuz 2018 yılında F. Invicta
1 Temmuz 2018 yılında F. Invicta
1 Temmuz 2022 yılında Dover Athletic
Alfie Paxman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alfie Paxman şuan Dover Athletic takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
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