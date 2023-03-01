Alfie Payne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfie Payne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfie Payne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alfie Payne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alfie Payne 7 Ekim 1999 tarihinde Cringleford şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Alfred Edward Payne şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alfie Payne Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alfie Payne, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Braintree Town futbol takımında oynamaktadır. Braintree Town takımına 3 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alfie Payne'nin Braintree Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Alfie Payne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alfie Payne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Norwich U21
2 Ağustos 2019 yılında King's Lynn
31 Mayıs 2020 yılında Norwich U21
1 Temmuz 2020 yılında Braintree
27 Kasım 2020 yılında King's Lynn
3 Temmuz 2021 yılında Braintree
Alfie Payne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alfie Payne şuan Braintree Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Norwich City (2015-2018)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.