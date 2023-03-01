Alfie Payne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfie Payne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Alfie Payne kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alfie Payne ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.