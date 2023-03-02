Alfie Potter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfie Potter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfie Potter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alfie Potter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alfie Potter 9 Ocak 1989 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Alfie James Potter şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alfie Potter Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alfie Potter, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oxford City futbol takımında oynamaktadır. Oxford City takımına 10 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Alfie Potter'nin Oxford City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alfie Potter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alfie Potter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alfie Potter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alfie Potter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Peterborough

1 Eylül 2007 yılında Grays Athletic FC

1 Ekim 2007 yılında Peterborough

1 Kasım 2007 yılında Havant & Water.

1 Aralık 2007 yılında Peterborough

1 Şubat 2008 yılında AFC Wimbledon

1 Mart 2008 yılında Peterborough

1 Ağustos 2008 yılında Kettering

1 Mayıs 2009 yılında Peterborough

1 Temmuz 2009 yılında Oxford United

16 Ocak 2015 yılında AFC Wimbledon

1 Temmuz 2015 yılında Northampton

31 Ocak 2017 yılında Mansfield Town

7 Ağustos 2018 yılında Billericay

10 Aralık 2020 yılında Oxford City

Alfie Potter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alfie Potter şuan Oxford City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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