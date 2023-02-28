Alfio Oviedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfio Oviedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfio Oviedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alfio Oviedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alfio Oviedo 18 Aralık 1995 tarihinde Ypacaraí şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Alfio Ovidio Oviedo Álvarez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alfio Oviedo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pedro Aldave Ortuzar yapmaktadır. Alfio Oviedo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Libertad Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Libertad Asunción takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Alfio Oviedo'nin Club Libertad Asunción ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alfio Oviedo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alfiooviedo/

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Alfio Oviedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alfio Oviedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Alfio Oviedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alfio Oviedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2017 yılında Independiente

1 Temmuz 2017 yılında Cerro Porteño

1 Temmuz 2018 yılında Newell's

30 Haziran 2019 yılında Cerro Porteño

1 Temmuz 2019 yılında Libertad

1 Temmuz 2021 yılında Guaraní

31 Aralık 2021 yılında Libertad

19 Ocak 2022 yılında Cerro Porteño

31 Aralık 2022 yılında Libertad

Alfio Oviedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alfio Oviedo şuan Club Libertad Asunción takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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