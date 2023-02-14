Alfon Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfon Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alfon Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alfon Gonzalez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alfon Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfon Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alfon Gonzalez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfon Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alfon Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alfon Gonzalez 4 Mayıs 1999 tarihinde Albacete şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alfonso González Martínez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alfon Gonzalez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eugenio Botas Asesoria Deporti yapmaktadır. Alfon Gonzalez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Murcia CF futbol takımında oynamaktadır. Real Murcia CF takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alfon Gonzalez'nin Real Murcia CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alfon Gonzalezboyu ve yaşı kaç

Alfon Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alfon Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Alfon Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alfon Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Atl. Albacete

1 Temmuz 2018 yılında Albacete

29 Ağu 2018 yılında Inter de Madrid

30 Haziran 2019 yılında Albacete

29 Ağu 2019 yılında Getafe CF B

30 Haziran 2020 yılında Albacete

21 Ağu 2020 yılında Celta Vigo B

30 Haziran 2021 yılında Albacete

4 Temmuz 2021 yılında Celta Vigo B

1 Temmuz 2022 yılında Celta Vigo

2 Temmuz 2022 yılında Racing

30 Ocak 2023 yılında Celta Vigo

31 Ocak 2023 yılında Real Murcia

30 Haziran 2023 yılında Celta Vigo

Alfon Gonzalez kimdir

Alfon Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alfon Gonzalez şuan Real Murcia CF takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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Alfon Gonzalez nereli

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