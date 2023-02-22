Alfred Alexander kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfred Alexander Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfred Alexander adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alfred Alexander Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alfred Alexander {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alfred Alexander Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Abia Warriors FC futbol takımında oynamaktadır. Abia Warriors FC takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Alfred Alexander'nin Abia Warriors FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alfred Alexander Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alfred Alexander futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Aralık 2022 yılında Abia Warriors
Alfred Alexander Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alfred Alexander şuan Abia Warriors FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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