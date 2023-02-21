Alfred Gombe Fei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfred Gombe Fei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfred Gombe Fei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alfred Gombe Fei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alfred Gombe Fei 1 Kasım 2001 tarihinde Bangui şehrinde doğmuştur. Orta Afrika Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Alfred Toussaint Gombe-Fei şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alfred Gombe Fei Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Smart Sports Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Vyskov futbol takımında oynamaktadır. MFK Vyskov takımına 10 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Alfred Gombe Fei'nin MFK Vyskov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alfred Gombe Fei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alfred Gombe Fei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alfred Gombe Fei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alfred Gombe Fei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2021 yılında MFK Vyskov

18 Mart 2022 yılında Tacoma Defiance

30 Kasım 2022 yılında MFK Vyskov

Alfred Gombe Fei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alfred Gombe Fei şuan MFK Vyskov takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Alfred Gombe Fei Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Orta Afrika Cumhuriyeti U20 takımında 2 numaralı formasıyla 15 Şubat 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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