Alfredo Blancq kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfredo Blancq Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alfredo Blancq kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alfredo Blancq ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alfredo Blancq kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfredo Blancq Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alfredo Blancq kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfredo Blancq Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfredo Blancq adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alfredo Blancq Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alfredo Blancq 16 Şubat 1998 tarihinde Curuzú Cuatiá şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Rafael Alfredo Blancq Cazaux şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alfredo Blancq Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alfredo Blancq, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OF Ierapetras futbol takımında oynamaktadır. OF Ierapetras takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Alfredo Blancq'nin OF Ierapetras ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alfredo Blancq Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alfredo Blancq isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Alfredo Blancq Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alfredo Blancq futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Bilinmiyor

6 Şubat 2020 yılında Gran Valencia

24 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2021 yılında OF Ierapetras

Alfredo Blancq kimdir

Alfredo Blancq Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alfredo Blancq şuan OF Ierapetras takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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Alfredo Blancq nereli

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