Alfredo Mejia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfredo Mejia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfredo Mejia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alfredo Mejia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alfredo Mejia 3 Nisan 1990 tarihinde Yoro şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Honduras uyrukludur.Gerçek adı da Alfredo Antonio Mejía Escobar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alfredo Mejia Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Innova Sports Management yapmaktadır. Alfredo Mejia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

APO Levadiakos futbol takımında oynamaktadır. APO Levadiakos takımına 16 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Alfredo Mejia'nin APO Levadiakos ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alfredo Mejia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alfredo Mejia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alfredo Mejia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alfredo Mejia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında FC Motagua

3 Ocak 2014 yılında Marathón

11 Temmuz 2014 yılında Panthrakikos

16 Ağustos 2016 yılında Marathón

29 Ocak 2017 yılında AO Xanthi

1 Temmuz 2018 yılında Real España

21 Ağustos 2019 yılında Pontevedra

16 Ocak 2020 yılında APO Levadiakos

Alfredo Mejia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alfredo Mejia şuan APO Levadiakos takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Alfredo Mejia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Honduras takımında 8 numaralı formasıyla 15 Ocak 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 56 maçta 1 gol atmıştır.

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