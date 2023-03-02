Alfy Whittingham kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfy Whittingham Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfy Whittingham adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alfy Whittingham Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alfy Whittingham 15 Temmuz 1998 tarihinde Birmingham şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alfy Whittingham Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Campeador Sports Management yapmaktadır. Alfy Whittingham, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hampton & Richmond Borough futbol takımında oynamaktadır. Hampton & Richmond Borough takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alfy Whittingham'nin Hampton & Richmond Borough ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Alfy Whittingham Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alfy Whittingham futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
7 Ağustos 2018 yılında Hungerford
12 Temmuz 2019 yılında Aldershot
5 Şubat 2022 yılında Havant & Water.
6 Mart 2022 yılında Aldershot
1 Temmuz 2022 yılında Hampton & Rich.
Alfy Whittingham Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alfy Whittingham şuan Hampton & Richmond Borough takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
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