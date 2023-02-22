Algassime Bah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Algassime Bah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Algassime Bah kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Algassime Bah ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Algassime Bah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Algassime Bah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Algassime Bah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Algassime Bah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Algassime Bah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Algassime Bah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Algassime Bah 12 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Gine uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Algassime Bah Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMS CONSULTING yapmaktadır. Algassime Bah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire B futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire B takımına 13 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Algassime Bah'nin Olimpiakos Pire B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Algassime Bah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Algassime Bah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Algassime Bah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Algassime Bah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Renaissance FC

1 Temmuz 2019 yılında FDC Vista

30 Haziran 2020 yılında Renaissance FC

13 Temmuz 2021 yılında Olimpiakos B

Algassime Bah kimdir

Algassime Bah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Algassime Bah şuan Olimpiakos Pire B takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Soya Stars (2010 - 2017)

Algassime Bah Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gine U17 takımında 10 numaralı formasıyla 15 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Algassime Bah nereli

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