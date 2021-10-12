Algı Bıçağı ne demek, TDK'ya göre Algı Bıçağı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Algı bıçağı ne demek? Algı bıçağı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi algı bıçağı kelimesi. Peki algı bıçağı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre algı bıçağı nedir, algı bıçağı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ALGI BIÇAĞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Algı bıçağı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre algı bıçağı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Haşhaş kozasını çizmeye yarayan alet



ALGI BIÇAĞI CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Aynı kadınlar ellerinde algı bıçaklarıyla haşhaşların arasına girdiler.

