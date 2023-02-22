Alhameen Adegbite kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alhameen Adegbite Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alhameen Adegbite adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alhameen Adegbite Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alhameen Adegbite 22 Eylül 2001 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Alhameen Adeniyi Adegbite şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alhameen Adegbite Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gallant Respect yapmaktadır. Alhameen Adegbite, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Remo Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Remo Stars FC takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Alhameen Adegbite'nin Remo Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alhameen Adegbite Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/paulo_rossy_9/
Alhameen Adegbite Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alhameen Adegbite futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Mart 2022 yılında Remo Stars FC
Alhameen Adegbite Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alhameen Adegbite şuan Remo Stars FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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