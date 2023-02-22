Alhassan Yusuf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alhassan Yusuf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alhassan Yusuf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alhassan Yusuf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alhassan Yusuf 25 Aralık 1993 tarihinde Bayelsa şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alhassan Yusuf Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gombe United FC futbol takımında oynamaktadır. Gombe United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Alhassan Yusuf'nin Gombe United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alhassan Yusuf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alhassan Yusuf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alhassan Yusuf şuan Gombe United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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