Alhassane Keita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alhassane Keita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alhassane Keita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alhassane Keita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alhassane Keita 16 Nisan 1992 tarihinde Conakry şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Gine,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alhassane Keita Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Serenity Sport Management yapmaktadır. Alhassane Keita, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Mondorf-Les-Bains futbol takımında oynamaktadır. US Mondorf-Les-Bains takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alhassane Keita'nin US Mondorf-Les-Bains ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alhassane Keita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alhassane Keita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alhassane Keita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alhassane Keita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Metz

27 Ağustos 2013 yılında US Boulogne

30 Haziran 2014 yılında FC Metz

1 Temmuz 2014 yılında Lierse SK

30 Haziran 2015 yılında FC Metz

14 Ağustos 2015 yılında Ermis Aradippou

22 Ağustos 2016 yılında SKN St. Pölten

31 Ocak 2017 yılında Marítimo

31 Ağustos 2017 yılında Maccabi Netanya

30 Haziran 2018 yılında Marítimo

13 Temmuz 2018 yılında B SAD

14 Eylül 2019 yılında Al-Riffa SC

28 Şubat 2020 yılında B SAD

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

25 Temmuz 2022 yılında US Mondorf

Alhassane Keita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alhassane Keita şuan US Mondorf-Les-Bains takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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