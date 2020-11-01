Ali Akman gollerinde devam ediyor: 8 maçta 7 gol!

Bursaspor'un 18 yaşındaki futbolcusu Ali Akman, Boluspor maçını da boş geçmedi. Genç yetenek, 8 haftada 7 gole ulaştı.

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Boluspor'u 4-2 mağlup eden Bursaspor'da Ali Akman ismi yükselmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlı takımın 4 golünün 2'sine imzasını atan 18 yaşındaki futbolcu gol sayısını 7'ye çıkarttı. 8 haftada 7 gol, 1 asistlik performansıyla dikkat çeken Ali Akman'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bursaspor Kulübü'nün, genç futbolcunun sözleşmesini uzatması için tekrar görüşme yapması bekleniyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de takipte olduğu Ali Akman, Türk futbolunun geleceği olarak görülüyor.

ALİ AKMAN KİMDİR?

18 Nisan 2002 yılında Bursa'da dünyaya gelen Ali Akman, 18 yaşındadır. Ali Akman, Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş formalarını giyen Ayhan Akman'ın yeğenidir.1.73 boyuna sahip olan genç futbolcu, sol ayaklı ve santrfor bölgesinde görev yapıyor. Güncel piyasa değeri 500 Bin Euro olan Ali Akman, bu sezon Bursaspor forması giyiyor.

Kariyerine doğduğu şehir olan Bursa'da başlayan Akman, İnegölspor'un altyapısında yetişti. İnegölspor'un altyapısından Bursaspor'a transfer olan genç yıldız, alt yaş takımlarından forma giydikten sonra 2018 yılında Bursaspor ile profesyonel sözleşme imzaladı.

2018 yılından itibaren 36 maça çıkan Ali Akman, bu maçlarda 10 gol ve 2 asist yaptı.