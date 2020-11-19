Ali Akman transferinde son dakika: "Fatih Hoca'ya sözümüz var"

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un 18 yaşındaki golcü yıldızı Ali Akman, attığı gollerle Avrupa'dan ve ülkemizden büyük takımları etkilemeyi başarıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarında olduğu belirtilen Ali Akman için transferin seyrini değiştirebilecek bir iddia ortaya atıldı. Fanatik Gazetesi'nin haberine göre, oyuncunun amcası olan eski Galatasaraylı Ayhan Akman, transfer için görüşmek isteyen menajerlere "Fatih hocaya sözümüz var..." cevabını verdi.

ÖNCE CİMBOM, SONRA AVRUPA

Ali Akman için Avrupa kulüplerinin ilgisini açıkça göstermeye başladığı dönemde, oyuncunun amcası Ayhan Akman, transferi için kapısını çalan menajerlere, "Fatih hocaya sözümüz var..." cevabını verdi. Akman'ın sezon sonu bitecek olan sözleşmesinin ardından Galatasaray'ın yolunu tutması bekleniyor.

Bu sezon 1. Lig'de Bursa formasıyla 9 maçta tam 7 gol atan 18 yaşındaki forvetin, ilk önce sarı-kırmızılılara imza atması, daha sonra ise Avrupa'nın yolunu tutması bekleniyor. Ali Akman'ın hem amcası hem de temsilcisi olan Ayhan Akman'ın menajerlere verdiği yanıtın yanı sıra, genç futbolcu da Fatih Terim ile birlikte çalışmayı istiyor.

ALİ AKMAN KİMDİR?

18 Nisan 2002 yılında Bursa'da dünyaya gelen Ali Akman, 18 yaşındadır. Ali Akman, Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş formalarını giyen Ayhan Akman'ın yeğenidir.1.73 boyuna sahip olan genç futbolcu, sol ayaklı ve santrfor bölgesinde görev yapıyor. Güncel piyasa değeri 500 Bin Euro olan Ali Akman, bu sezon Bursaspor forması giyiyor.

Kariyerine doğduğu şehir olan Bursa'da başlayan Akman, İnegölspor'un altyapısında yetişti. İnegölspor'un altyapısından Bursaspor'a transfer olan genç yıldız, alt yaş takımlarından forma giydikten sonra 2018 yılında Bursaspor ile profesyonel sözleşme imzaladı.