Ali Al Hamadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Hamadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Al Hamadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Al Hamadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Al Hamadi 1 Mart 2002 tarihinde ---, Maysan şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Irak,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Ali Ibrahim Karim Ali Al-Hamadi/ علي الحمادي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Al Hamadi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Ali Al Hamadi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Wimbledon futbol takımında oynamaktadır. AFC Wimbledon takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ali Al Hamadi'nin AFC Wimbledon ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ali Al Hamadi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/alikalhamadi

http://www.instagram.com/alikalhamadi/

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Ali Al Hamadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Al Hamadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Ali Al Hamadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Al Hamadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Swansea U18

1 Temmuz 2020 yılında Swansea U21

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

20 Kasım 2021 yılında Wycombe Wand.

11 Mart 2022 yılında Bromley

31 Mayıs 2022 yılında Wycombe Wand.

12 Ocak 2023 yılında AFC Wimbledon

Ali Al Hamadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Al Hamadi şuan AFC Wimbledon takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ali Al Hamadi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tranmere Rovers (2015-2018), Swansea City (2018-2021)

Irak takımında 10 numaralı formasıyla 11 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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