Ali Aliyu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Aliyu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Aliyu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ali Aliyu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ali Aliyu 30 Kasım 1995 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ali Aliyu Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
El-Kanemi Warriors futbol takımında oynamaktadır. El-Kanemi Warriors takımına 12 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Ali Aliyu'nin El-Kanemi Warriors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ali Aliyu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ali Aliyu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2016 yılında Prespa Birlik
13 Ocak 2018 yılında Desert Stars
12 Ocak 2019 yılında Kanemi Warriors
Ali Aliyu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ali Aliyu şuan El-Kanemi Warriors takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.
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