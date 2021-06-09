Ali Ay, eşi Rukiye ve bir buçuk yaşındaki kızı Eylül'ü kaynar suyla yakmıştı: Savunması şoke etti... 'Bana karşı geliyordu'

Konya'nın merkez Karatay ilçesine bağlı Nakipoğlu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 6 yıllık eşini kahvaltı için uyandırmak isteyen 23 yaşındaki Rukiye Ay, bir buçuk yaşındaki kızı Eylül ile birlikte, eşi tarafından kaynar suyla yakıldı. Devam eden mahkemede savcı mütalaasını açıklarken 28 yaşındaki Ali Ay hakkında, 'canavarca hisle eşe karşı silahla yaralama'dan 7 yıl, kızına karşı ise 'alt soya karşı silahla olası kastla yaralamadan 1,5 yıl olmak üzere 8,5 yıl hapis cezası istendi.

KOMŞULARINA SIĞINDI

İddiaya göre, 9 Ocak tarihinde kahvaltı yapması için eşi Rukiye tarafından uyandırılan Ali Ay, buna sinirlendi. Eşler arasında çıkan tartışmada Ay, çaydanlıktaki kaynar suyu eşi Rukiye'nin üzerine döktü. bu esnada annesinin yanında olan bir buçuk yaşındaki Eylül'ün ayaklarına da sıçraması sonucu kızını kucağına alarak komşularının evine sığınan anne, gelen sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

'KAYNAR SU SİLAH SAYILSIN'

Olayın ardından gözaltına alınan ve sonra serbest bırakılan Ali Ay ise, Cumhuriyet Başsavcılığı ve eşinin avukatının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece bu kez tutuklanan At için hazırlanan iddianamede, sıcak suyun 'silah' olarak sayılması istendi. Ay'ın, eşini yaraladığı gerekçesiyle 1 yıldan 4,5 yıla kadar, kızını yaraladığı için de 4 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi. Ay'ın ayrıca eşini tehdit ettiği için 2 yıldan 5 yıla kadar da hapsi istendi.

BASİT TIBBİ MÜDAHALEYLE GİDERİLECEK YARALAR DEĞİL

Tutuklu sanık Ali Ay'ın 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 4. celsesinde savunma yapan Ay, çocuğunu kasten yakmadığını, eşinin ise kendisine karşı geldiğini belirterek beraat talebinde bulundu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı yetkililerince hazırlanarak mahkemeye sunulan Rukiye Ay'ın sağlık durumuyla ilgili raporda ise, Ay'ın, tüm sırt bölgesi ve iki omuz bölgesinden birinci ve ikinci derecede yanık, sağ kalçada ikinci dereceden yanık, her iki omuz bölgesi dahil olmak üzere enseye uzanan yanığın ikinci ve birinci dereceden yanık olduğu belirtildi. Yanıkların basit tıbbi müdahaleyle giderilecek kadar hafif olmadığının belirtildiği raporda, kişiye acı veren, sağlığını ve algılama yeteneğini bozan durum oluşturduğuna, yaşamını tehlikeye sokmadığına, yüzünde sabit iz niteliğinde olmadığına ve vücutta kemik kırığına neden olmadığına yer verildi.

"RUKİYE PLAN YAPIP ONU UYGULADI"

Duruşmada, olayı anlatan Rukiye Ay, o gün sanığı uyandırması sebebiyle aralarında tartışma çıktığını ve Ay'ın kendisini, ‘Sen hiçbir şeyi hak etmiyorsun. Çocuğu da alıp sana tekmeyi basacağım’ ifadeleriyle tehdit ettiğini anlattı. Ali Ay’ın avukatı Merve Kahraman ise bu eylemin Rukiye Ay tarafından tasarlandığını söyleyerek, "Ali’nin elinde çaydanlık varken ona tırnaklarıyla saldırdı. Ali de refleks olarak elindeki suyu döktü. Rukiye plan yapıp, onu uygulamış. Önceden hazırladığı bir çanta da evde bulundu. Deprem çantası gibi önceden hazırlamış çantasını" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, duruşmayı ertelerken Ali Ay'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.