Ali Babacan: Türkiye şu an kötü yönetiliyor

AK Parti'den ayrılarak DEVA Partisini kuran Eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan, FOX TV’de Çalar Saat programına konuk olarak canlı yayında Ezgi Gözeger’in sorularını cevaplandı, gündemi değerlendirdi.

Türkiye'nin bir numaralı probleminin ekonomi olduğunu belirten DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan,"Tüm anketlerde, vatandaşımız "Bir numaralı sorunum ekonomi" diyor. Fakat tüm açıklamalar ekonominin iyiye gittiği yönünde. Hükümet hastalığı kabul etmiyor. Öncelikle teşhisi koymak lazım." dedi.

"ARTIK İŞ ARAMAKTAN VAZGEÇMİŞ İNSANLAR VAR"

Babacan,"Son bir yılda toplam istihdam 2 milyon 600 bin kişi düşmüş. Gençlerde işsizlik %25 civarında. Artık iş aramaktan vazgeçmiş insanlar var. Ülkeye yatırım lazım. Türkiye’nin kalkınmasının tek yolu yatırım, üretim ve ihracat. Kimse suçluyu başka yerde aramasın, Türkiye şu an kötü yönetiliyor. Hükümet değişikliği olmadan Türkiye’nin sorunlarının çözülmesi mümkün değil." diye konuştu.

DEVA PARTİSİNİN EKONOMİ İÇİN 10 MADDELİK REÇETESİ

"MERKEZ BANKASI REZERVLERİ PANDEMİDEN ÖNCE TÜKETİLMİŞTİ"

"Pandemiden önce Türkiye, kendi eliyle çıkardığı bir ekonomik krizin içine zaten düşmüştü." diyen Babacan,"Merkez Bankası rezervleri zaten pandemiden önce tüketilmişti.Niye insanlarımız fakirleşiyor, niye gençlerimiz iş bulamıyor? Kadınlarımız neden iş aramaktan vazgeçiyor? Kadınların işgücüne katılma oranı hızla düşüyor. Sorunlar büyük ama çözümler de bir o kadar kolay.Halkımız en önemli sorun 'ekonomi' diyor, hükumet ekonomimiz uçuyor diyor. Böyle bir şey olamaz; bu ancak güvensizliği çoğaltır." şeklinde konuştu.

"DÜRÜST VE EHLİ KADROLAR TÜRKİYE'Yİ AYAĞA KALDIRIR"

Türkiye Varlık Fonuna ilişkin açıklamalarda bulunan Babacan,"Varlık fonu gelecek nesillere 60 milyar dolar borcu yüklemiş durumda. Varlık fonu uygulamasına zamanında da şiddetle karşı çıktık. Yazık günah değil mi? Türkiye çaresiz değil. Dürüst ve ehil kadrolar, akıl, bilim, istişare Türkiye’yi yeniden ayağa kaldırır. " dedi.

"SİYASİ GÜNDEM, İÇİ BOŞ TARTIŞMALARLA DOLU"

Babacan şunları kaydetti:

"Başta kamu bankaları olmak üzere tüm bankaları, fayda ve risk analizlerine dayanmadan, piyasa gerçeklerinden uzak parametrelerle kredi vermeye zorlamaktan derhal vazgeçilmeli. Uluslararası tecrübesi olan bir ekonomi ekibi yalnızca DEVA Partisi'nde var. Bu ekonomik reçeteyi hazırlayan ekip, dünyanın herhangi bir yerindeki krizi çözmeye gitse 3 ayda tüm sorunları çözer. Biz sadece eleştirmiyoruz. Çözüm için, tedavi için ne gerekiyorsa onu da öneriyoruz. Tecrübeli ve işi bilen bir ekip olarak reçete hazırlıyoruz, paylaşıyoruz. Memleketin bu kadar yakıcı sorunu varken siyasi gündem, içi boş tartışmalarla dolu. Şöyle bir haberlere baktığınızda, bu ülkenin problemleri için hangi çözüm üretiliyor göremiyorum. Hükûmet işten çıkarmayı yasaklayarak, TÜİK’in istatistikleri olduğundan daha güzel göstermesini sağladı."