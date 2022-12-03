Ali Babacan, tutuklu Selahattin Demirtaş'ı savundu! "Tutuklu yargılanmasını gerektirecek bir husus..."

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Selahattin Demirtaş'ın durumu hakkında tepki çeken ifadeler kullandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tv100'de Erdoğan Aktaş'ın sunumuyla ekrana gelen Yüzler Kulübü programına konuk oldu.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ İLE GÖRÜŞÜYORLAR MI?

Ali Babacan, Erdoğan Aktaş'ın, "HDP ile ilişkiniz olduğu gibi Selahattin Demirtaş'la da münasebeti var mı, sizin ya da partinizin? " sorusuna yanıt verdi.

Babacan şunları söyledi:

"Selahattin Demirtaş şuanda cezaevinde ve tutuklu yargılanıyor. Dolayısıyla tutuklu yargılanan biriyle herhangi bir diyaloğumuz yok."

Ali Babacan, tutuklu Selahattin Demirtaş'ı savundu! Tutuklu yargılanmasını gerektirecek bir husus...

"TUTUKSUZ YARGILANMA SÜRECİYLE YÜRÜTÜLEBİLECEK İŞLER DİYE GÖRÜYORUZ"

tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel'in Selahattin Demirtaş'la ilgili olarak " Serbest kalsın diyorsunuz?" sorusuna Babacan, "Biz dosyasına baktığımızda tutuklu yargılanmasını gerektirecek herhangi bir husus görmüyoruz. Üstelik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları da var. Hukukçularımız incelediler, baktılar. Çok rahatlıkla varsa davalar, iddialar bunlar tutuksuz bir yargılanma süreciyle de yürütülebilecek işler diye görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ali Babacan, tutuklu Selahattin Demirtaş'ı savundu! Tutuklu yargılanmasını gerektirecek bir husus...Ali Babacan, tutuklu Selahattin Demirtaş'ı savundu! Tutuklu yargılanmasını gerektirecek bir husus...

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Z kuşağının seçim anketinde dikkat çeken sonuç! Hiçbir parti ilk sırada yer almadı!
Z kuşağının seçim anketinde dikkat çeken sonuç! Hiçbir parti ilk sırada yer almadı!
Meral Akşener altılı masaya önerdiği cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı! "Hayır demeyeceğiz"
Meral Akşener altılı masaya önerdiği cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı! "Hayır demeyeceğiz"
YRP Genel Başkanı Erbakan gündemi değerlendirdi! Altılı masayı yerden yere vurdu: "60 kere bir araya gelmişler. Ortaya koydukları bir şey yok"
YRP Genel Başkanı Erbakan gündemi değerlendirdi! Altılı masayı yerden yere vurdu: "60 kere bir araya gelmişler. Ortaya koydukları bir şey yok"
Karamollaoğlu'ndan cumhurbaşkanı çıkışı! AK Partili Alpay Özalan küplere bindi: "Koskoca Türkiye'nin başına bir kukla getirmek istiyorlar"
Karamollaoğlu'ndan cumhurbaşkanı çıkışı! AK Partili Alpay Özalan küplere bindi: "Koskoca Türkiye'nin başına bir kukla getirmek istiyorlar"
Son Haberler
TAG otoyolundaki feci kazada 2 kişi ölmüştü! Ölenlerden biri Devlet Bahçeli'nin kuzeni çıktı
TAG otoyolundaki feci kazada 2 kişi ölmüştü! Ölenlerden biri Devlet Bahçeli'nin kuzeni çıktı
Kocaeli'de 2 çocuk annesi Ev işlerinin yanı sıra tamir yapabilmek için kaynakçılığı öğrendi
Kocaeli'de 2 çocuk annesi Ev işlerinin yanı sıra tamir yapabilmek için kaynakçılığı öğrendi
Merve Boluğur'dan boşanan DJ Mert Aydın ilk konuştu! Eski eşi için öyle bir ifade kullandı ki sosyal medya sallandı! "Unutmaya çalışıyorum, gereksiz..."
Merve Boluğur'dan boşanan DJ Mert Aydın ilk konuştu! Eski eşi için öyle bir ifade kullandı ki sosyal medya sallandı! "Unutmaya çalışıyorum, gereksiz..."
Ormancılar tekerlekli sandalyesi kırılan Hazal'a sürpriz yaptı
Ormancılar tekerlekli sandalyesi kırılan Hazal'a sürpriz yaptı
İYİ Parti'de kriz! Koray Aydın kazan kaldırdı: İstenmediğim yerde durmam
İYİ Parti'de kriz! Koray Aydın kazan kaldırdı: İstenmediğim yerde durmam
Mustafa Varank: Eğer Kılıçdaroğlu fabrika görmek istiyorsa ben buradan çağrı yapayorum buyursun Sivas'a gelsin
Mustafa Varank: Eğer Kılıçdaroğlu fabrika görmek istiyorsa ben buradan çağrı yapayorum buyursun Sivas'a gelsin
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 3 Aralık 2022 Cumartesi maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 3 Aralık 2022 Cumartesi maç programı
Meral Akşener altılı masaya önerdiği cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı! "Hayır demeyeceğiz"
Meral Akşener altılı masaya önerdiği cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı! "Hayır demeyeceğiz"
Son dakika | AFAD açıkladı: Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD açıkladı: Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Z kuşağının seçim anketinde dikkat çeken sonuç! Hiçbir parti ilk sırada yer almadı!
Z kuşağının seçim anketinde dikkat çeken sonuç! Hiçbir parti ilk sırada yer almadı!
Başkan Köse, sistematik şekilde tüm alanlara da çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor
Başkan Köse, sistematik şekilde tüm alanlara da çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor
AK Parti'li Çakır: Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum: Ne zaman milli olup gerçekten milletimiz için çalışacaksın?
AK Parti'li Çakır: Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum: Ne zaman milli olup gerçekten milletimiz için çalışacaksın?
Yorumlananlar
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?
Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?
CHP'li belediye bunu da yaptı! LGBT destekçileri için atölye kurdu!
CHP'li belediye bunu da yaptı! LGBT destekçileri için atölye kurdu!
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti