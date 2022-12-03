Ali Babacan, tutuklu Selahattin Demirtaş'ı savundu! "Tutuklu yargılanmasını gerektirecek bir husus..."

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tv100'de Erdoğan Aktaş'ın sunumuyla ekrana gelen Yüzler Kulübü programına konuk oldu.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ İLE GÖRÜŞÜYORLAR MI?

Ali Babacan, Erdoğan Aktaş'ın, "HDP ile ilişkiniz olduğu gibi Selahattin Demirtaş'la da münasebeti var mı, sizin ya da partinizin? " sorusuna yanıt verdi.

Babacan şunları söyledi:

"Selahattin Demirtaş şuanda cezaevinde ve tutuklu yargılanıyor. Dolayısıyla tutuklu yargılanan biriyle herhangi bir diyaloğumuz yok."

"TUTUKSUZ YARGILANMA SÜRECİYLE YÜRÜTÜLEBİLECEK İŞLER DİYE GÖRÜYORUZ"

tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel'in Selahattin Demirtaş'la ilgili olarak " Serbest kalsın diyorsunuz?" sorusuna Babacan, "Biz dosyasına baktığımızda tutuklu yargılanmasını gerektirecek herhangi bir husus görmüyoruz. Üstelik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları da var. Hukukçularımız incelediler, baktılar. Çok rahatlıkla varsa davalar, iddialar bunlar tutuksuz bir yargılanma süreciyle de yürütülebilecek işler diye görüyoruz" ifadelerini kullandı.