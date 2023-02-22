Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, deprem konuşulduğu günlerde siyaset yaparak Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'na destek verdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem felaketiyle zor günler yaşıyor. 11 ile milyonlarca vatandaşı etkileyen deprem felaketi nedeniyle vatandaşlar, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek yaraları sarmaya çalışıyor. Depremde can verenler acılar içinde toprağa verilirken yaralıların tedavileri ise devam ediyor. Bunun yanında bazı isimler siyaset yapmayı sürdürüyor.

Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal

CEZAEVİNDEN SİYASET YAPIYOR

Bu kişilerden biri ise Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirtaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'na destek verdi.

Demirtaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Halk acı, panik ve çaresizlik içinde. Kimse yarınlarının ne olacağını bilmiyor.

İktidar, koltuğunun derdinde. Muhalefet, halka yardımın haklı telaşında.

Bin tane çözüm önerisi sıralayabiliriz. Ama şimdi iki temel başlığa odaklanmalıyız.

Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal

1- Herkes için acilen konteyner, gıda, temizlik malzemeleri, nitelikli ve yeterli sayıda tuvalet ve duş.

2- Derhal seçime gidip bu çetelerden kurtulmak.

Yürü Emek ve Özgürlük İttifakı! Yürü Sosyalist Güç Birliği! Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!

Yan yana yürüyün. Birleştirin, barıştırın ve yeniden inşa edelim, yıkılan bu ülkeyi.

Başka çaremiz yok, başaracağız."

Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal

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