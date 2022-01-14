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  3. Ali Babacan'a bir şok daha! DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı FETÖ soruşturmasında gözaltına alındı

Ali Babacan'a bir şok daha! DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı FETÖ soruşturmasında gözaltına alındı

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı, yurt dışına çıkmak isterken Antalya'da gözaltına alındı.

Ali Babacan'a bir şok daha! DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı FETÖ soruşturmasında gözaltına alındı

Alınan bilgilere göre Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında  DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda Günaydı, Taşköprü ilçesindeki evine operasyon düzenlendi. 

Evde yapılan aramada Günaydı’ya ait olduğu düşünülen çok sayıda doküman, dijital materyal gibi belgelere el konuldu. 

Ali Babacan'a bir şok daha! DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı FETÖ soruşturmasında gözaltına alındı

ANTALYA'DA YAKALANDI

Evde olmadığı tespit edilen Günaydı yurt dışına kaçmak isterken jandarma ekiplerince Antalya'da gözaltına alındı.

Günaydı, ekipler tarafından soruşturmanın yürütüldüğü Kastamonu'ya getiriliyor.

Ali Babacan'a bir şok daha! DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı FETÖ soruşturmasında gözaltına alındı

DEVA PARTİSİ'NDE İLK DEĞİL

Öte yandan DEVA Partili Metin Gürcan, siyasal ve askeri casusluk suçundan tutuklanmış ve hakkında hazırlanan iddianame kabul edilmişti.

Ali Babacan'a bir şok daha! DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı FETÖ soruşturmasında gözaltına alındı

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