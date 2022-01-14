Ali Babacan'a bir şok daha! DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı FETÖ soruşturmasında gözaltına alındı

Alınan bilgilere göre Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda Günaydı, Taşköprü ilçesindeki evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada Günaydı’ya ait olduğu düşünülen çok sayıda doküman, dijital materyal gibi belgelere el konuldu.

ANTALYA'DA YAKALANDI

Evde olmadığı tespit edilen Günaydı yurt dışına kaçmak isterken jandarma ekiplerince Antalya'da gözaltına alındı.

Günaydı, ekipler tarafından soruşturmanın yürütüldüğü Kastamonu'ya getiriliyor.

DEVA PARTİSİ'NDE İLK DEĞİL

Öte yandan DEVA Partili Metin Gürcan, siyasal ve askeri casusluk suçundan tutuklanmış ve hakkında hazırlanan iddianame kabul edilmişti.