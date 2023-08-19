Ali Babacan'dan aylar sonra seçimlere dair bomba itiraf! Güven veremedik

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 14 Mayıs seçimlerinin üzerinden üç ay geçmesinin ardından dikkat çeken bir itiraf geldi. Babacan, "Biz 6 partinin uyum içinde ülkeyi yönetebileceği güvenini halkın çoğunluğuna veremedik. Maalesef o güveni oluşturamadık" dedi.

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Ali Babacan'dan aylar sonra seçimlere dair bomba itiraf! Güven veremedik

Mayıs ayında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine Millet İttifakı çatısı altında, CHP sıralarından giren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk canlı yayınında dikkat çeken bir itirafta bulundu. Millet İttifakı'nın ülkeyi yönetebileceği güvenini halkın sadece yüzde 48'ine verebildiklerini söyleyen Babacan, ittifak içinde ortak bir dilin oluşturulamadığını söyledi.

"CHP'NİN KENDİ BAŞINA KAZANABİLMESİ MÜMKÜN MÜ?"

Babacan, yaklaşan yerel seçimleri de hatırlatarak, "CHP kendi başına bugün herhangi bir seçime girip kazanabilmesi mümkün mü? Siz hayal mi görüyorsunuz? Yerel seçim geliyor, hadi İstanbul’da Ankara ‘da desinler ki biz kendi adayımızla çıkacağız ve kazanacağız, hadi yapsınlar. Böyle bir şey mümkün mü?" dedi.

"HALKA GÜVEN VEREMEDİK"

Babacan masadaki partilerin ve liderlerin ortak bir dil oluşturamadığını itiraf ederken, "Biz 6 partinin uyum içinde ülkeyi yönetebileceği güvenini halkın çoğunluğuna veremedik. Maalesef o güveni oluşturamadık. Yazılı taahhütlerimizin ortak dilini oluşturamadık" diye konuştu.

"MUHALEFETTE MUHASEFE ZAMANI"

Babacan seçim ve ülke gündemine ilişkin şunları söyledi:

"Seçim sonrası ciddi bir mesai harcadık ve harcamaya devam ediyoruz. İç ve dış analizlerin tam ortasındayız. Muhalefet açısından çok önemli bir iç muhasebe dönemi. Biz DEVA Partisi olarak bundan sonraki yerel seçim ve sonraki genel seçim ile ilgili partimizin stratejisini, duruşunu ve odaklanmamız gereken konuların detaylı bir analizini yapıyoruz.

"KENDİ SEÇMENİMİZİ İKNA EDEMEDİK"

Dünyada otoriterleşen rejimlerin değişmesi için güç birliği gerekiyor. Bu güç birliği bazen başarılı bazen başarısız oluyor. Bazen de seçimi kazanıyor ama ülkeyi yönetmeyi beceremiyor. Biz tarihin doğru zamanında ve doğru yerde durduğumuza kesinlikle inanıyoruz. CHP'nin listesinde seçime girmek konusundaki eleştiriler seçimi kaybettikten sonra daha çok yapıldı. Biz demokrasinin yanındaki partiler olarak bir ittifak oluşturduk. Ortak bir zemin üzerinden ülkenin yeniden inşa projesiydi. Bizim iddialarımız değişmedi. Biz kendi seçmenimizin tamamını CHP'ye oy vermeye ikna edemedik. Ama ortak listeyle girince daha çok vekil çıkaracaktık. CHP'nin listesinde girdiğimiz yerlerde CHP'nin çok oy artışı var."

Kaynak: TGRT Haber

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