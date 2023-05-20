Ali Babacan'dan CHP seçmenini kızdıracak sözler! 'Herkes kendine suçlu arıyor'

Kendi listesiyle seçime girmeye cesaret edemeyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, olmayan oylarıyla CHP listelerinden kazandıkları 15 vekil sandalyesini bileklerinin hakkıyla, helalinden kazandıklarını söyledi.

''Bu konuda en ufak bir kaygımız yok'' diyen Babacan, CHP'ye de destek olduklarını iddia ederek, "CHP istedi bizden, beraber girersek daha çok milletvekili çıkacak diye. Her ikimizde, yani sadece DEVA Partisi'yle CHP'nin aynı listede olmasının artı 18 tane milletvekili ürettiğini gördük." dedi.

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Babacan sözlerine şöyle devam etti:

Herkes​​​​​​ suçlu arıyor

''DEVA'nın hak etmediği gibi bir şey kesinlikle yok. Şu var tabii, seçim sonuçları beklenenin altında çıkınca herkes bir suçlu arıyor. Toplumda bunun suçlusunun arayışı olur. Kaldı ki bu ikinci tura giderken de bütün teşkilatlarımızla birlikte sahada olacağız, hep beraber çalışacağız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda seçimi kazanması için her türlü emeğimizi, varlığımız ortaya koyacağız'' diyerek sözlerini noktaladı.