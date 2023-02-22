Ali Chiwendu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Chiwendu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Chiwendu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ali Chiwendu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ali Chiwendu {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ali Chiwendu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Chiwendu, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akwa United futbol takımında oynamaktadır. Akwa United takımına 29 Ekim 2019 tarihinde katılmıştır. Ali Chiwendu'nin Akwa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ali Chiwendu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ali Chiwendu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Desert Stars
29 Ekim 2019 yılında Akwa United
Ali Chiwendu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ali Chiwendu şuan Akwa United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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