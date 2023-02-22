Ali Coote kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Coote Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Coote adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Coote Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Coote 11 Haziran 1998 tarihinde Bedford şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.Gerçek adı da Alistair Coote şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Coote Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MISM yapmaktadır. Ali Coote, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemian Football Club futbol takımında oynamaktadır. Bohemian Football Club takımına 24 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Ali Coote'nin Bohemian Football Club ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Ali Coote Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Coote isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Coote Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Coote futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Dundee Utd U20

22 Ocak 2016 yılında East Fife

2 Mayıs 2016 yılında Dundee Utd U20

1 Temmuz 2016 yılında Dundee United

1 Temmuz 2017 yılında Brentford B

24 Ocak 2020 yılında Waterford FC

24 Aralık 2020 yılında Bohemians

Ali Coote Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Coote şuan Bohemian Football Club takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ali Coote Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tayport Thistle

İskoçya U17 takımında 11 numaralı formasıyla 22 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İskoçya U15 takımında 9 numaralı formasıyla 20 Mart 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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