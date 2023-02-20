Ali El Amri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali El Amri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali El Amri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali El Amri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali El Amri 15 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali El Amri Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wakrah SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wakrah SC takımına 28 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Ali El Amri'nin Al-Wakrah SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ali El Amri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali El Amri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali El Amri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali El Amri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Şubat 2022 yılında Al-Wakrah SC

Ali El Amri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali El Amri şuan Al-Wakrah SC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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