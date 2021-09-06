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Ali Gürbüz, Tarihi Elmalı Güreşleri'ndeki mağlubiyet sonrası konuştu: "Boşuna emek vermişiz, gerçekten çok yazık!"

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanı olan Ali Gürbüz, 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ne ise son 16 turunda veda etmişti. Buna ilişkin açıklama yapan Gürbüz, seyirciyi hayal kırıklığına uğrattığı için üzgün olduğunu söylerken, yaşananlarla ilgili ise sitem etti.

Ali Gürbüz, Tarihi Elmalı Güreşleri'ndeki mağlubiyet sonrası konuştu: "Boşuna emek vermişiz, gerçekten çok yazık!"

Dün gerçekleştirilen 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde favori olmasına rağmen son 16 turunda veda eden Ali Gürbüz, yaşadığı süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Kazanmak kadar kaybetmenin de olduğunu dile getiren başarılı sporcu, maçtan önce ailesine karşı gösterilen tutum sonucu moralinin bozulduğunu maça konsantre olamadığını dile getirdi.

"ÖFKEMİ KONTROL EDEMEDİM"

Ali Gürbüz, sosyal medya hesabından şu açıklamalara yer verdi.

"Öncelikle yenilerek seyircilerimi hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm ama cumartesi günü başkanımızın güreşlere davet edilmemesi, akabinde birinci tur kura çekimine çağrılmamasıyla başlayan ve sineye çektiğimiz olaylar... Ailemin, annemin, eşim ve oğlum Recep Gürbüz’ün sahaya alınmamasıyla tahammülüm kalmadı. Öfkemi kontrol edemedim. Saha içinde yaşadığımız sıkıntılı anlar neticesinde güreşten tamamen koptum, konsantrasyonum bozuldu."

Her sporun doğasında olduğu gibi güreşte de kazanmak kadar kaybetmenin de olduğuna dile getiren Gürbüz, yazdıklarının yenilgiyi bir kılıfa oturtma girişimi olmadığını söyledi.

Ali Gürbüz, Tarihi Elmalı Güreşleri'ndeki mağlubiyet sonrası konuştu: Boşuna emek vermişiz, gerçekten çok yazık!

"BİZ BU ER MEYDANINA YARIM ASIRDIR HİZMET EDİYORUZ"

"Ben şahsıma yapılan bir hareketi sineye çekebilir, sabır gösterebilirim." diyen Gürbüz, sözlerine şöyle devam etti:

"Ama başpehlivan kızı, başpehlivan eşi ve başpehlivan annesi olan tarihimizdeki tek kadın annemi, sahaya kısıtlı olarak almamaları beni çileden çıkarttı. Hadi bana Türkiye Cumhuriyeti başpehlivanı olarak saygınız yok! O Elmalı sahasının başucunda yatan, Antalya'ya ilk kemeri getiren Recep Gürbüz'e de mi saygınız kalmadı? 20 yıldır bu sahaya gelip, kapıda karşılanan babamın emaneti annemi, içeriye almıyorsunuz. Biz bu er meydanlarına aile olarak yarım asırdır hizmet ediyoruz. Hep ilkleri başardık, sayısız başarılarımızla mutluluk yaşattığımız memleketimize, kapımızın önündeki güreşe giremiyoruz! Kimleri nasıl karşılayıp, baş köşeye oturttuğunuzu da görüyoruz. Biz yıllarca bu er meydanlarında boşuna emek vermişiz demek ki! Gerçekten çok yazık!! Elmalı Belediye Başkanı'nı, başkan yardımcısını ve bu işe sebebiyet verenleri esefle kınıyorum. Takdiri aziz seyircime, yüce Türk milletine bırakıyorum."

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı olama başarısı gösteren Gürbüz, dün son 16 turunda İsmail Koç'a yenilerek 669. Elmalı Yağlı Güreşleri'ne veda etmişti.

 

 

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