Ali Güvenç Kiraz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Ali Güvenç Kiraz'ın biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. Gayrı menkul hukuku derneği başkanı Ali Güvenç Kiraz, bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Ali Güvenç Kiraz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Ali Güvenç Kiraz'ın hayat biyografisi.

AVUKAT ALİ GÜVENÇ KİRAZ KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okudu. 2000 yılında serbest avukatlık mesleğine başladı. 2003 yılında kurduğu AGK Hukuk Bürosu’nda avukat olarak hayatına devam etmektedir. Av. Ali Güvenç KİRAZ, 2011 yılında kurulan Gayrimenkul Hukuku Derneği’nin kurucu başkanı ve halihazırda dernek başkanıdır. Av. Ali Güvenç Kiraz, 2012 yılında İşimiz Gayrimenkul, 2013 yılında A dan Z’ye Kentsel Dönüşüm ve 2015 yılında A dan Z ‘ye Gayrimenkul Hukuku adı altında 3 kitap yazmıştır. Üye olduğu diğer dernekler; GHD (Gayrimenkul Hukuku Derneği) Başkanı, GYIAD (Genç İş Adamları Derneği) Üyesi, GİSP (Gayrimenkul için Strateji Platformu Derneği Üyesi , Deniz Temiz (TURMEPA) Üyesi, Galatasaray Spor Kulübü Üyesi ve Okan Üniversitesi Yüksek Lisans Programı Öğretim Görevlisidir.

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Ali Güvenç Kiraz'ın nereli olduğu bilinmemekte olup araştırmalarımız devam etmektedir. siz değerli okuyucularımız bilgi sahibiyseniz yorumlar bölümünden bize yazabilirsiniz.